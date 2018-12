Travolta in bici da un'auto: paura per una donna

Incidente lunedì mattina in via Garibaldi, nel centro abitato di Nuvolento. Una donna di 70 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un'auto. Ad avere la peggio l'anziana: caduta a terra dopo l'urto, ha rimediato diverse contusioni e traumi.

L'allarme è scattato poco prima delle 12: temendo il peggio, sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Stando alle prime informazioni trapelate, l'anziana non avrebbe mai perso conoscenza, e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure è infatti stata trasportata in ospedale e ricoverata in un rassicurante codice verde. La dinamica di quanto è accaduto è la vaglio dei carabinieri che si stanno occupando dei rilievi di rito.