Cade dalla bici a gran velocità, batte la testa sull'asfalto: è in gravi condizioni

È caduto dalla sua bicicletta a gran velocità, mentre affrontava una discesa. Un uomo di 51 anni, residente in città, è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Civile di Brescia.

Nel primo pomeriggio di giovedì, l'uomo stava percorrendo la strada che da Serle porta a Nuvolento, quando è caduto rovinosamente, terminando la sua corsa sull'asfalto. A dare l'allarme, attorno alle 13.15, alcuni automobilisti che sono sopraggiunti dopo la caduta.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza in codice rosso: l'uomo è stata trasportato d’urgenza presso il principale nosocomio cittadino. A preoccupare maggiormente sarebbero traumi alla tesa. Il 51enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma, quando è stato soccorso, era in stato confusionale.

Al momento è impossibile stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Mazzano. Le ipotesi più probabili potrebbero essere l’eccessiva velocità durante, ma non è escluso l’intervento di un elemento esterno, come un’auto o una moto.