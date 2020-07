Attraversa la strada, un camion la travolge: donna in gravi condizioni

Una donna di 70 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, trasportata con l'elisoccorso, a seguito di un incidente che l'ha vista protagonista mercoledì mattina a Nozza di Vestone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poco prima delle 8, la signora stava attraversando via Matteotti, in mezzo ai veicoli fermi a causa del traffico intenso. In quel momento, però, la coda ha iniziato a muoversi e un camion Iveco ha centrato in pieno la 70enne, per fortuna a velocità ridotta. Dopo l'impatto, è caduta rovinosamente a terra.



I testimoni hanno subito chiamato il 112: dapprima è intervenuta l'ambulanza del Pronto Emergenza di Odolo, poi è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del Civile. Nonostante le gravi lesioni riportate, la donna è rimasta sempre cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.