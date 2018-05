Si schianta con l’auto contro il guardrail, muore un ragazzo

Tragico incidente martedì notte a Pontevico, a seguito del quale un ragazzo di 23 anni ha perso la vita. È accaduto lungo la Provinciale 64, attorno alle 23.45. La vittima è Nicola Arisi, di casa a Robecco d’Oglio: era alla guida di una station wagon Volvo, finita contro il guardrail all’uscita di una curva.

Per cause ancora da chiarire, poco prima del casello dell’autostrada A21 il ragazzo ha perso il controllo dell’auto, poi finita nella corsia opposta schiantandosi contro il guardrail.

Un inferno di lamiere: il guardrail ha trapassato la Volvo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le cause all’origine dello schianto sono al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi di rito.