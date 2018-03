In arriva massa d'aria gelida, possibili nevicate anche a bassa quota

Dopo il primo ‘antipasto’ di primavera di inizio settimana, le temperature nel weekend torneranno a scendere anche sotto le medie stagionali. E’ infatti in arrivo una massa d'aria gelida che “colpirà la Germania e l'Inghilterra, coinvolgendo quelle zone e in modo molto marginale il Nord Italia”, scrive Meteopassione.com.



Secondo i meteorologi bresciani, “le temperature saranno in calo da domenica, tanto che potrebbe aprirsi un periodo sotto la media, con possibilità di neve anche a bassa quota”. Stando alle previsioni de ilMeteo.it, non dovrebbe comunque nevicare in pianura, sebbene nel weekend sono previsti due giorni di abbondanti piogge: la quota neve, nella valli, è prevista intorno ai 600-700 metri di quota.