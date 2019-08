Auto invade la corsia opposta, poi il tragico frontale: donna muore sul colpo

Un violento e tragico incidente si è consumato sulle sponde del Lago di Garda nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 15. Due auto si sono scontrate frontalmente tra Punta San Vigilio e Torri del Benaco.



Alla guida di una Hyundai Tucson si trovava Nella Elisa Siviero, classe 1951 di Adria, che, stando a quanto emerso dai rilevamenti dei carabinieri, sarebbe stata colta da un malore: perso il controllo del veicolo, la donna avrebbe invaso la corsia all'altezza di località Acque Fredde, entrando in collisione con una Volkswagen Golf che procedeva nell'altro senso di marcia.

Lanciato l'allarme, sul posto sono stati inviati un elicottero e due ambulanze del 118, oltre ai vigili del fuoco: due persone, una codice giallo e l'altra più grave in codice rosso, sono state condotte immediatamente alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, mentre per la donna non c'è stato niente da fare: è morta a causa di un arresto cardiocircolatorio. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata restituita ai familiari.



