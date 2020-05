Auto gli taglia la strada, ciclista si schianta e batte la testa: grave al Civile

Un ciclista di 72 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia, dopo essersi schiantato contro un'auto. Il brutto incidente è avvenuto lunedì mattina, verso le 11.30, sulla ex Statale 237 del Caffaro a Nave. La vittima è un uomo di casa in paese, che ha riportato un grave trauma cranico.

Il 72enne stava pedalando nei pressi delle chiesetta all'ingresso del Comune, quando un'automobilista di 81 anni - residente in città - ha svoltato sulla sinistra in via Monte Grappa, senza rendersi conto del passaggio del ciclista. L'impatto è stato inevitabile: l'uomo si è schiantato contro la portiera della vettura, rovinando poi sull'asfalto e battendo la testa con violenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 112 ha subito inviato un'ambulanza e un'auto medica: dopo le prime cure sul posto, si è provveduto al trasferimento d'urgenza nel nosocomio cittadino. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri della locale stazione.