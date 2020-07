Cade su un dosso, poi perde la memoria: paura per un ciclista

Avrebbe fatto tutto da solo il ciclista che questa mattina attorno alle ore 10.18 in località San Quirico del Comune di Muscoline è caduto rovinosamente a terra. B.A., classe 1949, residente a Castel Mella, in sella alla sua bicicletta da corsa stava facendo un’escursione nell’entroterra gardesano. Giunto a San Quirico, poco dopo il Santuario della Madonna del Carmelo, nell’affrontare un dosso artificiale ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.

Un testimone ha immediatamente allertato la Centrale operativa del 112 visto che il ciclista rispondeva in modo confusionale e non ricordava di essere caduto. Soccorso dai mezzi inviati sul posto, è stato immediatamente trasferito presso il Pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia, in codice rosso.

Per i rilievi di legge intervenuta pattuglia del Servizio Intercomunale Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.