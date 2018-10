Sbanda per colpa di un insetto: l'auto si ribalta nel campo

Tutta colpa di un insetto: lo spavento per l'animaletto, che ronzava fastidiosamente all'interno dell'abitacolo, ha davvero fatto perdere il controllo all'automobilista, finita fuori strada con la sua utilitaria. Un 'volo' davvero agghiacciante di un centinaio di metri, con l'auto che si è ribaltata più e più volte prima di finire la corsa ruote all'aria in un campo.

L'incidente venerdì mattina, attorno alle 8.15, lungo la strada Provinciale che collega Castrezzone a Muscoline. La donna al volante, una 44enne del paese, è stata soccorsa dagli automobilisti di passaggio. Per lui tanta paura ma nulla di grave, tanto che non si è nemmeno reso necessario il ricovero in ospedale. Distrutta invece l'utilitaria su cui viaggiava per raggiungere il posto di lavoro.