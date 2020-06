Paura in pieno centro: si rompono i freni, furgone si schianta contro una casa

Spaventoso incidente a Mura in Val Sabbia, dove - verso le 14 di martedì - un furgone si è schiantato contro il muro di una casa, mentre scendeva da una strada privata per immettersi nella centrale via Petri. Un dramma davvero sfiorato: fortunatamente, in quel momento non erano presenti pedoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causare l'incidente pare sia stata la rottura dei freni. Al volante c'era un indiano di 50 anni residente nella Bergamasca: è stato soccorso dall'eliambulanza e portato all'ospedale Civile di Brescia, ha riportato lesioni serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Stradale e una squadra dei Vigili del Fuoco.