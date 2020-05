Si schianta sulla strada mentre lavora: muore a soli 26 anni

Anche questo fa parte, purtroppo, del triste ritorno alla normalità: solo poche ore fa sulle strade bresciane la prima vittima del post-locdown. Si tratta del giovane Muammar Babar Hussain, 26 anni, di origini pakistane ma da quasi vent’anni residente a Sabbio Chiese con la famiglia: è lui che ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì, sulla Strada provinciale 19 in territorio di Gussago.

A bordo di un furgone Fiat Doblò stava viaggiando in direzione Concesio, nel tratto di strada compreso tra le due gallerie. Per cause ancora in corso di accertamento, forse un malore, Hussain ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e ha invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava un camion. A nulla è servito il tentativo di evitarlo da parte del camionista, un 61enne rimasto lievemente ferito, ricoverato in codice giallo al Civile.

Un groviglio di lamiere sul ciglio della strada

Sull’asfalto i segni profondi di una frenata lunga decine di metri. Sul ciglio della strada, invece, il furgone ridotto a un groviglio di lamiere. Non c’è stato niente da fare per Hussain: sul posto si sono precipitate due ambulanze, della Croce Verde di Ospitaletto e dei volontari di Soccorso pubblico Franciacorta, oltre all’automedica. Dal Civile è stato fatto decollare anche l’elicottero. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma medici e operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Come detto aveva solo 26 anni, e abitava a Sabbio Chiese dai primi anni 2000. Lavorava come corriere per il trasporto di pacchi e altro, non si esclude che giovedì mattina stesse portando a termine una consegna. Lo piangono la madre e i fratelli: una famiglia distrutta dal dolore, costretta ad affrontare pochi mesi fa anche la perdita del padre.