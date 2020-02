Schianto in auto: il tragico destino di 'Marcello', l'amico indagato per omicidio stradale

E' il 18enne Moustafa Marin, da tutti conosciuto come Marcello, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Gavardo.



Il giovane, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo aprile, abitava nella frazione di Soprazocco; è spirato nella notte in ospedale a causa delle terribili lesioni riportate.

Al volante dell'auto, una vecchia Fiat 600, c'era il 19enne A.M., residente a Polpenazze. Indagato per omicidio stradale, è finito nella bufera per una 'diretta' Instagram girata dentro l'ambulanza mentre l'amico versava in gravissime condizioni.