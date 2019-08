Malore mentre guida lo scooter, si schianta sull'asfalto: è in gravi condizioni

Franco Apollonio, gestore del Lido Azzurro di Maderno, è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, a seguito di un brutto incedente che l'ha visto protagonista in via Religione a Toscolano Maderno, quando erano da poco passate le 11 di lunedì.

Dalle prime informazioni trapelate, pare che il 75enne abbia accusato un malore mentre era in sella a uno scooterone Suzuki 125, finendo per schiantarsi rovinosamente sull'asfalto, in prossimità dell'incrocio con via Galvani.



Per i soccorsi sono subito intervenute due ambulanze, una da Salò e l'altra da Gargnano, ma - vista la gravità della situazione - è stato allertato anche l'elicottero del Civile, che ha poi trasportato d'urgenza l'anziano al nosocomio cittadino, dov'è stato ricoverato in codice rosso.