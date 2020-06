Perde il controllo della moto e si schianta: è in gravi condizioni al Civile

Un 39enne residente in città è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile, in seguito a una terribile caduta in moto avvenuta sabato, verso le 19.30, lungo viale della Bornata a Brescia.

Il biker ha perso il controllo della sua moto custom, secondo alcuni testimoni a causa di una brusca manovra per cercare di evitare l'impatto con un'auto. Sono tuttavia ancora in corso gli accertamenti della Locale, che indagano sull'accaduto.

A seguito del rovinoso 'volo' sull'asfalto, il 39enne è rimasto cosciente, dicendo di sentire solamente dolore a una gamba e al torace. A seguito dell'arrivo del soccorso medico, le sue condizioni sono apparse però ben più gravi: è stato portato d'urgenza nel nosocomio cittadino da un'ambulanza della Croce Bianca. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.