Moto contro auto, terribile schianto all'incrocio: biker in gravi condizioni

Bruttissimo incidente in moto sabato pomeriggio in via Lamarmora a Brescia, dove, all'incrocio con via Gheda, una moto si è schiantata contro auto. Ad avere la peggio è stato il biker, un 50enne portato in gravi condizioni alla Poliambulanza.

Stando a quanto accertato finora dalla Locale, pare che l'auto stesse svoltando sulla sinistra, tagliando la strada alla moto che proveniva da via Corsica in direzione opposta. L'impatto è stato inevitabile: il 50enne è stato sbalzato dalla serra, cadendo pesantemente sull'asfalto.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Il centauro, dipendente della Poliambulanza e rappresentante sindacale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le gravi fratture riportate nell'incidente. I medici si sono riservati la prognosi.