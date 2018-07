Frenata improvvisa, moto sbanda e si schianta contro le auto in coda

Incidente stradale attorno alle 17 di martedì a Nozza di Vestone, lungo la 237 del Caffaro. Sfortunato protagonista un 25enne di Vobarno, che - in sella alla sua Honda - si è schiantato contro una Fiat Sedici guidata da un vestonese di 67 anni.

Stando a una prima ricostruzione, pare che auto e moto stessero procedendo in direzione della bassa Val Sabbia, quando la Fiat si è fermata per un incolonnamento. Il biker ha frenato improvvisamente, ma, causa l’asfalto reso viscido dalla pioggia, la ‘due ruote’ ha sbandato finendo per schiantarsi contro la Fiat.

Il vobarnese è stato soccorso dall’ambulanza dei volontari di Vestone, che lo hanno portato al Pronto soccorso di Gavardo. Per lui lesioni serie, ma nulla di eccessivamente preoccupante: è stato ricoverato in codice giallo.