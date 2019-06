Cade in moto e batte la testa, donna muore sotto gli occhi del marito

Domenica mattina tragica per una 51enne tedesca, morta in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima del passo del Tonale.

Verso le 11.30, la donna stava seguendo il marito in sella alla sua moto, quando - salendo da Vermiglio - ha perso il controllo del mezzo all'interno della galleria del rio Merlo, circa 3 chilometri prima del valico.

Uno schianto terribile: per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione operati dall'équipe medica, giunta sul posto in elicottero. E' morta sul colpo a causa delle gravi lesioni alla testa riportate.