Schianto in moto, ragazzo in coma: lotta tra la vita e la morte in ospedale

E' ricoverato in gravissime condizioni il ragazzo bresciano di appena 18 anni – S.M. le sue iniziali – vittima suo malgrado del terribile incidente di sabato notte a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: sulla dinamica indaga la Polizia Stradale. La vita del giovane, residente a Capriolo, è appesa a un filo: attualmente si trova in Rianimazione all'ospedale Giovanni XXIII, in coma. La conseguenza di una violentissima botta alla testa, un trauma cranico da cui non si è più ripreso.

L'incidente, come detto, nella notte tra sabato e domenica a Trescore, non lontano dalle terme. Il giovanissimo centauro bresciano, a bordo della sua moto Aprilia, stava attraversando il paese probabilmente per tornare a casa, distante poco più di 20 chilometri. All'incrocio di Via Cherio, dove c'è il ponte, S.M. è stato travolto da un'auto guidata da un 28enne che abita in zona, e che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo.

Impatto violentissimo dopo l'incidente

Se lo sarebbe trovato di fronte, all'improvviso: su eventuali responsabilità stanno ancora indagando gli agenti della Polstrada. Sta di fatto, purtroppo, che il 18enne è stato sbalzato rovinosamente a terra, a diversi metri di distanza. Una botta tremenda: l'allarme è stato lanciato da alcuni passanti. In pochi minuti sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa.

Il ragazzo è stato trasferito d'urgenza a Bergamo, all'ospedale Papa Giovanni. Non si è ancora ripreso, è in coma. Tutto il paese fa il tifo per lui. A Bergamo sono già arrivati i genitori e gli amici più fidati. Uniti in una sola grande preghiera di speranza. Perché la sua vita è ancora appesa a un filo.