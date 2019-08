Moto si schianta, biker muore sul colpo: sotto shock gli automobilisti testimoni

Nel pomeriggio di sabato 17 agosto, verso le 16, un motociclista tedesco di 54 anni ha perso la vita sulla strada del Tonale, una delle più amate dai centauri che - in questo periodo estivo - frequentano i tornanti che salgono e scendono al Passo.

La ricostruzione della dinamica, affidata ai Carabinieri, è ancora in corso, ma secondo le prime informazioni il biker sarebbe uscito di strada autonomamente nel territorio comunale di Vermiglio, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sotto shock gli automobilisti che hanno assistito al terribile incidente: sono stati loro a chiamare il 112. La celerità dell'intervento del soccorso medico, sul posto con l'eliambulanza, purtroppo non è bastata a salvare la vita all'uomo: hanno provato in tutti modi a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.



Fonte: Trentotoday.it