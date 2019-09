Schianto in moto per marito e moglie: lei si rompe una gamba, lui è gravissimo

Brutto incidente in moto per una coppia di turisti tedeschi. L'incidente è avvenuto domenica mattina, lungo i tornanti della Provinciale 38 che collega Tignale a Tremosine.

La moto era guidata dall'uomo, un 65enne. Ha perso il controllo della sua Honda Cbr, che ha finito per schiantarsi contro la parete rocciosa a lato della carreggiata. E' stato proprio lui ad avere la peggio: è stato portato d'urgenza in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. La moglie ha invece riportato la sospetta frattura di una gamba. I due stavano viaggiando con una compagnia di biker loro connazionali.

Per i soccorsi, oltre all'eliambulanza, sul posto è intervenuta un'autolettiga della Croce Bianca di Limone, insieme agli agenti della Stradale e della Locale di Tremosine.