Motorino sbanda e si schianta, ragazzino lotta tra la vita e la morte

Lotta per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia, il 16enne di Canè protagonista di un bruttissimo incidente in motorino mercoledì sera, poco prima delle 23, in via Val d’Avio a Temù.

Per cause ancora in corso d’accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in direzione nord, pochi metri prima d’imboccare la variante. Disarcionato dalla sella, il corpo del ragazzo è andato a sbattere contro le pietre a lato della carreggiata.

A trovarlo in gravissime condizioni è stato un automobilista di passaggio, che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è stata fatta intervenire l’eliambulanza, che lo ha trasportato nel nosocomio cittadino, dov’è stato ricoverato in prognosi riservata. Sono ore terribili per i familiari, che aspettano e pregano per avere migliori notizie sulle sue condizioni.