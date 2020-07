Sonico: incidente in moto, morto ragazzo di 25 anni

Drammatico schianto in moto mercoledì 22 luglio, verso le 18, in via Nazionale a Sonico. Un biker di 25 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un camion in prossimità dell'Eurospin. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, per il giovane non c'è stato nulla da fare. L'altro uomo che viaggiava in sella con lui è invece rimasto gravemente ferito. Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale è al lavoro la Polizia Stradale.

