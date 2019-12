Si schianta contro un'auto, biker 'vola' sull'asfalto della Provinciale

Brutto incidente tra un'auto e una moto venerdì mattina, poco prima delle 11, lungo il tratto di Provinciale 19 che a Ospitaletto prende il nome di via Martiri della Libertà. Ad avere la peggio è stato un biker di 53 anni.

Per cause ancora in corso d'accertamento, il 53enne si è schiantato contro la vettura, cadendo a terra rovinosamente a poca distanza dell'incrocio di fronte alla Chiesa di Santa Maria di Lovernato. Sul posto per i soccorsi è stata inviata un'ambulanza e una pattuglia della Stradale.

L'uomo è stato portato alla Poliambulanza di Brescia: è stato ricoverato in codice giallo, ma le su condizioni non destano preoccupazione. Ancora da accertare dinamica e responsabilità del sinistro.