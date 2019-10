Si schianta contro un’auto parcheggiata, gravissimo biker bresciano

Lo schianto contro un’auto in sosta, poi il terribile volo sull’asfalto. È ricoverato in gravi condizioni il 40enne della Val Trompia vittima, nel primo pomeriggio di mercoledì, di uno spaventoso incidente avvenuto a Sarezzo.

Tutto è accaduto poco dopo le 14 in località Ponte Zanano: il 40enne stava percorrendo la trafficata Provinciale 345, quando, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, ha perso il controllo della sua moto da cross, finendo per schiantarsi contro una Mercedes Classe A parcheggiata nei pressi dei un semaforo.

Sbalzato dalla sella, è rovinosamente caduto sull’asfalto, riportando gravissimi traumi: l’uomo avrebbe perso conoscenza e sarebbe stato rianimato dai sanitari del 118. Poi il trasporto d’urgenza, in ambulanza, al Civile di Brescia e il ricovero, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.