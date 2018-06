Sabbio Chiese: tragico schianto auto-moto, ragazzo muore sul colpo

Tragico incidente stradale a Sabbio Chiese, verso le 14.30 di sabato pomeriggio. Per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate lungo la Provinciale 79 poco prima dell’ingresso di una galleria.

Il centauro di 31 anni è morto sul colpo. In sella con lui una ragazza, rimasta gravemente ferita e portata d’urgenza in ospedale con l’eliambulnaza. Ferito anche l’automobilista, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.