Si schianta col figlio contro auto, biker salvato da un commesso di negozio

Roè Volciano. Il pronto intervento di un negoziante ha salvato la vita al biker di 45 anni che, verso le 16 di sabato, è finito contro una Lancia Ypsilon con la sua moto Guzzi, sulla quale viaggiava insieme al figlio 12 anni.

Da una prima ricostruzione, pare che la moto abbia svoltato a sinistra in via Ponte Chiese mentre viaggiava verso Tormini lungo la Provinciale IV. In quel moneto sopraggiungeva in direzione opposta l'auto guidata da una donna, che non ha potuto evitare l'impatto.

Ad avere la peggio è stato il 45enne, che ha rimediato anche una grave lesione alla gamba dalla quale usciva molto sangue. Dopo aver capito cos'era successo, il commesso del negozio "Manuel Bike" è intervenuto tempestivamente per fermare l'emorragia, evitando che la situazione precipitasse in attesa del 118.



Il centauro è stato poi trasportato d'urgenza al Civile di Brescia, dove stato ricoverato in codice rosso. Il giovane figlio è invece stato portato al Pediatrico, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.