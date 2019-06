Incidente in moto a Corte Franca: morto Pietro Crotti, 21enne di Sulzano

Il sottile filo di speranza a cui erano aggrappati famigliari e amici si è spezzato in poche ore: Pietro Crotti non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra domenica e lunedì in un letto dell’ospedale Civile.

Un intero paese in lutto

Una vita spezzata davvero troppo presto, a soli 21 anni, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di domenica a Corte Franca, sulla Provinciale. Il giovane, di casa a Sulzano, stava viaggiando in sella alla sua moto da cross Husqvarna, quando è stato colpito in pieno da una Kia.

Un impatto terribile: il 21enne è stato sbalzato sull’asfalto per metri, rimediando gravissimi traumi e fratture. Le sue condizioni sono subito apparse molto critiche: riverso a terra in un bagno di sangue, dopo le prime cure, è stato trasportato in eliambulanza al Civile. Ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore, mentre tutta Sulzano pregava e faceva il tifo per lui. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei medici: nella notte tra domenica e lunedì il suo cuore si è fermato per sempre, gettando nella disperazione parenti, amici e un paese intero.

Precedenza non rispettata

La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo. Stando ad una prima ricostruzione, all’origine ci sarebbe una mancata precedenza: la Kia stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, per entrare nel parcheggio di un bar, e non si sarebbe accorta della moto, guidata dal 21enne, che sopraggiungeva.