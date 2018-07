Terribile frontale tra moto e furgone: ragazzo in condizioni gravissime

Terribile incidente in moto lunedì pomeriggio alle porte di Padenghe. Per cause ancora in corso d’accertamento, una moto guidata da un 24enne di Carpenedolo si è scontrata frontalmente contro un furgone lungo la Provinciale 4. Un impatto violentissimo: il giovane è stato disarcionato dalla sella e sbalzato sull’asfalto a una decina di metri di distanza.

Il soccorso medico è arrivato da Desenzano in ambulanza e da Brescia a bordo dell’elisoccorso: per rianimare il 24enne è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco. Quando il cuore è ripartito, è stato stabilizzato e portato in volo all’ospedale Civile. Le sue condizioni sono gravissime, i medici si sono riservati la prognosi.