Moto si schianta contro un trattore, morto giovane centauro

Attorno alle 7 di mercoledì mattina, l'elisoccorso del Civile di Brescia si è alzato in volo per soccorrere un motociclista di 38 anni coinvolto in un incidente a Medole, nell'Alto Mantovano. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di Rianimarlo da parte dell'équipe medica, il biker è deceduto sul posto.

Ancora non si conoscono i dettagli della tragedia. Si sa solo che la moto si è schiantata contro un trattore in strada Crocevia. Una pattuglia della Stradale sta raccogliendo rilievi e testimonianze.