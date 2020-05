Marcheno: incidente in moto, morto ragazzo di 33 anni | 24 maggio 2020

Drammatico incidente in moto verso le 16.40 di domenica a Marcheno, lungo la strada che porta a Lodrino. La vittima è un ragazzo di 33 anni.

Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi a lato della carreggiata.

Nonostante il pronto intervento di soccorso medico e vigili del fuoco, per il 33enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.