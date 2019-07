Terrificante frontale tra un'auto e una moto: due feriti gravissimi

Gargnano. Intorno alle 22 di sabato, un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente lungo la Statale Gardesana 45 bis, all'altezza del distributore di benzina a fianco del camping Chiaro di Luna.

Ad avere la peggio i due centauri: un 40enne e un 45enne (entrambi italiani), soccorsi da due elicotteri del 118 decollati da Brescia e da Como. Le loro condizioni sono gravissime: sono stati portati d'urgenza verso i nosocomi cittadini, uno alla Poliambulanza e uno al Civile.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto successo. L'auto - una Fiat 500 guidata da un giovane di Toscolano - stava viaggiando verso nord, quando ha impattato contro la moto che sopraggiungeva in direzione opposta: lo scontro è stato terribile, tanto da far girare l'auto su se stessa di quasi 360 gradi, mentre la "due ruote" è stata sbalzata a circa 20 metri di distanza. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la Gardesana a lungo bloccata per permettere i soccorsi.