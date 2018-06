Terribile frontale con un'auto dopo la curva: motociclista in gravi condizioni

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato a Gardone Val Trompia. Per cause ancora in corso d’accertamento, una moto guidata da un padre di famiglia, un 49enne di Lumezzane, si è scontrata frontalmente con un’auto sulla Provinciale 345, nei pressi della curva successiva al ponte della Beretta risalendo la valle.

A seguito dell’impatto, il biker è volato rovinosamente sull’asfalto. Trasportato d’urgenza al Civile di Brescia, è ora ricoverato nel reparto di Prima Rianimazione. Ferito in modo lieve anche il conducente dell’auto (una Fiat Punto), portato nel nosocomio di Gardone per accertamenti.