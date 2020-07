Terribile schianto con un'auto: motociclista gravissimo al Civile

Terribile incidente stradale nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio sul Lago di Garda, in territorio di Malcesine. Stando alle prime informazioni disponibili, intorno all'una si sarebbero scontrate un'auto e una moto per cause ancora in corso d'accertamento.

Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'Hotel Capri, all'incrocio tra via Gardesana e via Panoramica. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti per i rilievi, a bordo della moto viaggiava un uomo di 40 anni originario di Potenza.

Il biker ha riportato gravissime lesioni ed è stato portato con l'eliambulanza di Brescia all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Veronasera.it