Auto svolta e centra in pieno una moto: gravissimo ragazzo bresciano

L'impatto contro la fiancata di un'auto, poi la rovinosa caduta sull'asfalto. È ricoverato al Civile di Brescia, in gravi condizioni, il 21enne di Darfo Boario Terme vittima di un incidente avvenuto nella tarda serata di mercoledì nel centro della cittadina camuna.

Il giovane è ricoverato in Rianimazione e i medici si sono riservati la prognosi. Dal nosocomio cittadino arrivano buone notizie: le condizioni si sarebbero stabilizzate durante la notte e non si teme per la sua vita.

Ferita, per fortuna in maniera più lieve, anche la ragazza di 20 anni che viaggiava a bordo della due ruote: è stata portata all'ospedale di Esine, a bordo di un'ambulanza, per le cure del caso.

Incolumi la 46enne che era al volante della Renault Modus (una donna di 46 anni) e la passeggera di 19 anni. Stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Drafo Boario Terme, che ha raccolto i rilievi dell'incidente avvenuto attorno alle 23, l'utilitaria proveniva da via De Gasperi e avrebbe colpito in pieno la moto in piazzale Einaudi. Resta ancora da capire se la due ruote fosse in fase di sorpasso.