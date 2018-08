Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: grave ragazzo

Ha perso il controllo della moto ed è andato a schiantarsi contro un albero. Sarebbe in gravi condizioni un ragazzo vittima dell'incidente avvenuto giovedì mattina nei boschi sopra l'abitato di Polaveno. Tutto è accaduto intorno alle 11.30 in località Pianello.

Secondo una primissima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto da cross e stava percorrendo una strada sterrata: avrebbe preso il controllo della due ruote, che è poi finita contro un albero. Un impatto violento: sbalzato dalla sella, il biker sarebbe rovinosamente caduto a terra.

A dare l'allarme i motociclisti che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del soccorso alpino e da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza. Dopo le prime cure prestate sul posto, il trasporto in elicottero all’ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri di Passirano.