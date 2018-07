Terribile schianto in moto: marito e moglie in ospedale, lei è in gravi condizioni

Brutto incidente in moto domenica pomeriggio a Costa Volpino, sul lago d’Iseo. Protagonisti dello schianto due coniugi bresciani. Ad avere la peggio la moglie, una 51enne di Chiari: è in prognosi riservata al Civile di Brescia, ma le sue condizioni sembrano in miglioramento. Fuori pericolo invece il marito, un 55enne originario di Ceto: è ricoverato all’ospedale di Esine e nei prossimi giorni verrà operato alle gambe, dove ha rimediato diverse fratture.

L’incidente. La loro Yamaha stava viaggiando lungo via Nazionale, quando, per cause ancora da chiarire, ha finito per schiantarsi contro una Lancia Y guidata da una donna di 62 anni, residente a Costa Volpino. Un impatto terribile, che ha scaraventato a una decina di metri di distanza la 51enne, seduta in sella alle spalle del marito.