Auto e moto si schiantano all’incrocio, centauro vola sull'asfalto

Un'auto e una moto si sono scontrate martedì sera a Castenedolo. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il giovane uomo che viaggiava sulla due ruote: sbalzato dalla sella, avrebbe riportato seri traumi nella successiva caduta sull'asfalto.

Tutto è accaduto attorno alle 19, all'altezza dell'incrocio tra la Sp 236 e la strada che conduce all'aeroporto di Montichiari. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Montichiari, intervenuta per i rilievi. Responsabilità ancora da accertare: uno dei due veicoli coinvolti - una moto Honda guidata da un 45enne e una Passat condotta da un 24enne - non avrebbe rispettato la precedenza.

Negli istanti successi allo schianto si è temuto il peggio, tanto che sul posto si è precipitata un'ambulanza in codice rosso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari di Mazzano Soccorso: il motociclista, un 45enne di casa a Montichiari, è stato trasportato all'ospedale Poliambulanza per le cure del caso. Per lui pare nulla di eccessivamente preoccupante: avrebbe rimediato diverse contusioni e forse qualche frattura.