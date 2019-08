Moto si schianta contro un'auto in tangenziale, biker vola sull'asfalto

Brutto incidente in moto lunedì pomeriggio, poco dopo le 14.30, sulla Tangenziale Ovest a Brescia, nel tratto tra via Brixia e via del Serpente.

Per cause ancora in corso d'accertamento, la 'due ruote' si è scontrata con un'auto nel tratto di carreggiata in uscita dalla città, direzione Castel Mella. Il centauro - un 50enne - è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Per i soccorsi sono state inviate una squadra dei vigili del fuoco e due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, il biker è stato caricato su un'autolettiga e trasportato alla Poliambulanza di Brescia: ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita. Testimonianze e rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Stradale.