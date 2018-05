Auto svolta a sinistra, moto si schianta: grave ragazzo, traffico nel caos

Lo schianto contro un'auto che stava svoltando, poi il tremendo volo sull'asfalto. Una bruttissima caduta che ha causato al giovane motociclista gravi traumi. In un primo istante si è temuto il peggio: il ragazzo, un 24enne, è infatti stato trasportato d'urgenza alla vicina Poliambulanza e ricoverato in codice rosso.

L'allarme è però rientrato poco dopo l'arrivo nel nosocomio cittadino: il giovane avrebbe riportato parecchi traumi e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente si è verificato mercoledì mattina, poco dopo le 8, lungo via Duca Degli Abruzzi a Brescia: una Fiat Punto Grigia, guidata da una ragazza, e la Yamaha 660 del 24enne si sono scontrate all'altezza del distretto Ats di Brescia.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che ha raccolto i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria stava svoltando a sinistra per immettersi lungo via Duca Degli Abruzzi da una strada laterale, quando è andata a sbattere contro la moto che viaggiava in direzione del centro. Parecchi disagi per il traffico, già sostenuto: code lunghe anche 6 km si sono sono formate in entrambe le direzioni di marcia.