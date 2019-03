Perde il controllo della moto in rotonda, poi il tragico schianto: morto centauro

Tragico incidente nella notte tra giovedì e venerdì in via Cefalonia a Brescia. Poco prima dell'una, un 47enne di Iseo ha perso la vita dopo essersi schiantato in moto, all'altezza della rotonda che si trova in fondo al cavalcavia Kennedy.

Sul posto sono state inviate due ambulanze, ma - purtroppo - per il centauro non c'è stato nulla da fare. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.