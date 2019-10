Schianto contro un'auto, 'vola' dalla moto: biker soccorso dall'eliambulanza

Ha centrato in pieno un'auto che proveniva da una via laterale: sbalzato dalla sella della sua moto è rovinato sull'asfalto. Una brutta caduta che ha fatto temere il peggio per il motociclista: un uomo di 31 anni.

L'incidente attorno alle 13.30 di giovedì a Breno. Scattato l'allarme, è sopraggiunta un' ambulanza a sirene spiegate e pure l'elisoccorso, atterrato a 400 metri dal luogo del sinistro: via Mazzini.

Caricato a bordo dell'eliambulanza, il giovane biker è poi stato trasferito al Civile, in codice rosso. Per fortuna le sue condizioni sono molto meno gravi di quanto temuto in un primo momento: ricoverato in traumatologia, per una frattura alla gamba, se la caverà in 30 giorni.

La dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri di Cevo, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118.