Terrificante frontale con un'auto, moto prende fuoco: muore una coppia

Terrificante frontale auto-moto verso le 22.10 di sabato a Berzo Demo. Per cause ancora in corso d'accertamento, una Fiat Panda e una Kawasaki R1 (1000 cc) si sono scontrate frontalmente lungo la Statale 42, all'uscita della galleria di Forno Allione poco prima del ponte sul fiume Oglio.

Un impatto terribile: la moto ha preso fuoco ed è stata avvolta dalle fiamme. Alla guida c'era il biker Mario Cere, 55enne di Breno, spirato poco dopo l'arrivo dei soccorsi; la passeggera alle sue spalle, Manuela Saviori, 54 anni di Berzo Inferiore, è stata sbalzata di sella ed è precipitata giù dal ponte, finendo per schiantarsi dopo un volo di una decina di metri: è morta sul colpo.

Sulla Panda viaggiavano due persone residenti a Berzo Demo, che hanno riportato ferite lievi. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, la Stradale, tre autolettighe e l'eliambulanza.