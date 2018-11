Fuori strada con la moto, terribile schianto: ragazzo grave in ospedale

Terribile incidente stradale domenica pomeriggio a Bagnolo Mella, sulla strada che porta a Ghedi nella zona della Cascina Castella: un ragazzo di 20 anni è finito fuori strada con la moto, procurandosi gravi ferite (alla schiena e alla testa) dopo aver strisciato per decine di metri sull'asfalto. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici si sono riservati la prognosi.

Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale. Lo schianto poco dopo le 14 lungo la Strada Provinciale 65: il giovane centauro avrebbe fatto tutto da solo, finendo fuori strada tra l'altro pure in rettilineo. Forse la moto avrebbe perso aderenza, causa asfalto bagnato: sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad accorgersi dell'incidente, e ad allertare il 112.

A conferma dell'improvvisa perdita di controllo i segni delle frenate sull'asfalto, in un disperato tentativo di rimanere in sella (e in piedi). Lo hanno trovato steso a terra, esanime sul ciglio della strada e apparentemente privo di sensi: per fortuna si è ripreso subito, stabilizzato sul posto e poi trasferito al Civile in elicottero.

Residente proprio a Bagnolo, stava tornando verso casa appunto percorrendo la Sp65, partito solo pochi minuti prima da Ghedi. La notizia dell'incidente si è diffusa rapidamente in paese, e in tanti hanno già espresso la loro solidarietà ai familiari del ragazzo.