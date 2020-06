Incidente in moto a Desenzano: morto Andrea Cominelli, 60enne di Rudiano

Drammatico incidente stradale domenica pomeriggio a Desenzano. Per cause ancora in corso d'accertamento, una moto e un'auto si sono scontrate violentemente lungo la Provinciale 11: ad avere la peggio è stato il biker, il 60enne Andrea Cominelli di Rudiano, deceduto sul posto. In gravi condizioni la compagna in sella con lui, trasportata in codice rosso al Civile di Brescia con l'elisoccorso. Sotto shock ma illeso l'automobilista, portato in ospedale per accertamenti.

