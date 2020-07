Coccaglio: tragico schianto contro un'auto, motociclista muore sul colpo

Tragico incidente stradale martedì mattina a Coccaglio, dove, verso le 7.30, un motociclista di 45 anni ha perso la vita a seguito dello scontro con un'auto.

Sono ancora frammentarie le notizie giunte dal luogo del sinistro. Stando a quanto trapelato finora, pare che il biker si sia schiantato contro il veicolo che, procedendo nell'opposta corsia lungo via Palazzolo, era impegnato in una svolta a sinistra. Il 45enne non è riuscito a evitare l'impatto, violentissimo: sbalzato dalla sella, è andato a sbattere contro un palo, morendo sul colpo.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e un'auto medica, mentre rilievi e testimonianze sono state raccolte dagli agenti della Stradale.