Incidente in scooter a Malcesine: morto il 39enne Morris Basso

Tragico incidente sulla Gardesana orientale: Morris Basso, 39 anni, originario di Rovereto e da anni residente a Malcesine, ha perso la vita. Si trovava in sella al suo scooter, nel traffico pesantemente congestionato a causa di un camion bloccato tra Nago ed Arco, che ha mandato in tilt la viabilità in tutta la zona del Garda tra la provincia di Trento e quella di Verona.

Il tamponamento, poi il volo nell'altra corsia

Il 39enne forse non ha avuto il tempo di accorgersi della brusca frenata dell'auto che lo precedeva e l'ha tamponata. L'urto lo ha sbalzato di sella facendolo finire nella corsia opposta, dove è stato travolto da un autobus.



L'impatto non ha purtroppo lasciato scampo allo scooterista che è deceduto sul posto. A nulla sono infatti valsi gli sforzi dei soccorritori del 118 intervenuti prontamente con un'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri di Malcesine che hanno svolto i rilievi. I conducenti degli altri veicoli coinvolti sono stati sottoposti ad alcoltest e nessuno di loro è risultato positivo. La salma della vittima è stata lasciata a disposizione dei familiari.



Fonte: Trentotoday.it