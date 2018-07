Cade dallo scooter, batte la testa e muore sul colpo

Indossava regolarmente il casco, ma l'urto è stato violentissimo, poco dopo l'incidente il suo cuore ha smesso di battere. Attorno alle 9:30 un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi a Montirone, in via Scuole.

Il 46enne a bordo del suo scooter nero viaggiava lungo una strada pressoché rettilinea. A un certo punto ha perso il controllo del mezzo, è scivolato e - questa è la primissima ipotesi - ha sbattuto il capo contro il marciapiede, abbattendo poi un palo della segnaletica.

Sul posto un'ambulanza e l'elicottero levatosi in volo dal Civile, ma per il 46enne non c'è stato nulla da fare, è morto dopo pochi minuti tra le mani dei soccorritori. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia, giunti a bordo di due volanti, mentre il corpo della vittima era steso sull'asfalto.