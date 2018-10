Travolta da un'auto mentre attraversa la strada, ragazzina in prognosi riservata

Travolta da un'auto mentre attraversava la strada principale del suo paese, per raggiungere la mamma che aveva parcheggiato a poca distanza, ora è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Civile di Brescia. Vittima del grave incidente, che si è verificato nel pomeriggio di lunedì a Montirone, una ragazzina di soli 12 anni.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di rito, la 12enne stava attraversando vicino alle strisce pedonali di via Borgosatollo, quando è stata colpita in pieno da un'utilitaria. Probabilmente a causa del nubifragio che si è abbattuto sul Bresciano nel pomeriggio di lunedì, la donna che era al volante, una 58enne del paese, non si sarebbe proprio accorta della ragazzina, colpendola in pieno.

Dopo l'impatto, la 12enne è stata sbalzata sull'asfalto, rimediando gravi traumi. L'allarme è scattato poco dopo le 16: la ragazzina è stata immediatamente soccorsa dalla madre, che ha assistito all'incidente, e dai passanti: hanno cercato di ripararla dalla pioggia battente in attesa dell'ambulanza.

A complicare, e parecchio, le operazioni di soccorso le pessime condizioni meteo che hanno impedito l'utilizzo dell'eliambulanza e ritardato l'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica. Dopo le prime cure sul posto, la giovane sarebbe stata intubata e poi trasferita d'urgenza al Civile. Come detto le sue condizioni sono gravi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi.