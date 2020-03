Auto si schianta contro il marciapiede e fa strage di paletti, poi la fuga a folle velocità

Lo schianto e un boato fortissimo. Tanto da svegliare un cittadino che abita a pochi metri dal luogo dell'incidente. È lui l'unico testimone dell'accaduto: ha visto l'auto fuggire a folle velocità nella notte, senza riuscire però a prendere la targa.

Sul luogo teatro dell'incidente pochi indizi: il parafango e alcuni pezzi della carrozzeria della macchina che, prima si è schiantata contro il marciapiede e poi ha abbattuto due paletti. Un impatto decisamente violento, avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Montichiari, lungo viale Marconi.

Per cause non note, l'auto ha sbandato all'improvviso finendo per abbattere la recinzione che separa la corsia dal marciapiede. L'automobilista non avrebbe riportato gravi traumi, dato che un secondo dopo l'impatto ha pigiato sull'acceleratore ed è sparito nel buio.

Una fuga, pare a velocità sostenuta, forse dettata dalla paura di incorrere nelle sanzioni penali previste per chi non rispetta il decreto anti- Coronavirus. È probabile che chi si era messo al volante non lo avesse fatto per necessità: di certo non aprirà il portafogli per risarcire i danni provocati.