Moto contro bici, uno schianto terribile: ragazzo trascinato per metri

Spaventoso incidente lunedì sera a Montichiari. Una moto e una bici si sono scontrate lungo via Mantova. Un impatto violento: un 24enne è stato trascinato per qualche metro sull'asfalto, insieme alla sua bicicletta. Tutto è accaduto attorno alle 19. Inizialmente per il ciclista si è temuto il peggio: scattata la chiamata al 112, per i soccorsi sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso.

I soccorsi

Per fortuna nulla di grave: il ragazzo ha riportato seri traumi, ma le sue condizioni sono apparse meno critiche di quanto temuto negli istanti successivi alla schianto. Dopo le prime cure, è stato ricoverato, in codice giallo, alla Poliambulanza di Brescia.

Sotto shock il 20enne che era in sella alla moto: anche lui è stato trasportato in ospedale, a Montichiari, ma se la sarebbe cavata con lievi ferite.

La dinamica

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale. Stando al racconto di alcuni testimoni, pare che la moto stesse sorpassando alcune auto in colonna, quando ha travolto la bici che stava attraversando via Mantova.